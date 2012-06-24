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Васильева Диана Алескандровна
Васильева Диана Алескандровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.2012
Пол
Женский
Отец
Васильев Александр Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Васильева (Собенина) Елена Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.2012
Отец:
Васильев Александр Анатольевич
Мать:
Васильева Елена Александровна
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