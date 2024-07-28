Шайдуров Савелий Иванович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Шайдуров Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шайдурова -- Пелагея
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шайдуров Семен Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шайдуров Алексей Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1831
Дочь: Шайдурова Степанида Савельевна
Мать ребёнка: Шайдурова -- Пелагея
Смерть
Неизвестно