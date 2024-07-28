Шайдуров Савелий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуров Савелий Иванович

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шайдуров Иван

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдурова -- Пелагея

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шайдуров Семен Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шайдуров Алексей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.11.1831

Дочь: Шайдурова Степанида Савельевна

Мать ребёнка: Шайдурова -- Пелагея

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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