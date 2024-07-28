Шайдурова -- Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова -- Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуров Савелий Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1831

Дочь: Шайдурова Степанида Савельевна

Отец ребёнка: Шайдуров Савелий Иванович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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