Шайдуров Иван
Место рождения
Дата рожденияДо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Гвоздева (Шайдурова) Афимилья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шайдуров Савелий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно