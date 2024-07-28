Шайдуров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайдуров Иван

Шайдуров Иван

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шайдуров Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Гвоздева (Шайдурова) Афимилья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шайдуров Федос Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шайдуров Савелий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.