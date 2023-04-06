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Дружинин Михаил Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Дружинин Александр Николаевич

Мать: Дружинина Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Жена: Дружинина Антонина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.09.1906 ст.

Дочь: Дружинина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Дружинина Антонина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.

Сын: Дружинин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Антонина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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