Дружинин Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1906 ст.
Дочь: Дружинина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Дружинина Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.
Сын: Дружинин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Дружинина Антонина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно