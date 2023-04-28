Дружинина (Абоимова) Антонина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Абоимов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1906 ст.
Дочь: Дружинина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.
Сын: Дружинин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно