Дружинина (Абоимова) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Абоимова) Антонина Дмитриевна

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Место рождения

Сергиевск, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Абоимов Дмитрий

Мать: не указана

Сергиевск, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Муж: Дружинин Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.09.1906 ст.

Дочь: Дружинина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.

Сын: Дружинин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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