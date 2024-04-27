село Сергиевск, Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Сергиевск

Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Города
8СЕРГИЕВСК. Заштатный (Бугурусланского уезда).При р. Соке.1574124258828982Церквей православных 2. Минеральные серные воды, с устроенными при них лечебницами. Ярмарок 3. Базар. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сергиевская волость
546. Сергиевск, пригород бывший государственный, при реке Соке и речке Сургуте, дворов 294, жителей 1922, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь право Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сергиевская волость
приг. Сергиевск11321928671114313330116144[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Сергиевская волость
Приг. Сергиевск. Мещ. Рус. Прав.2705Р. Сок1209065413551390

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сергиевский район
12581Сергиевсксело53°56'с.ш.51°10'в.д.N-39-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сергиевский муниципальный район, Сельское поселение Сергиевск
36638432101с Сергиевсксело

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