- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
• Показать все
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8СЕРГИЕВСК. Заштатный (Бугурусланского уезда).При р. Соке.1574124258828982Церквей православных 2. Минеральные серные воды, с устроенными при них лечебницами. Ярмарок 3. Базар. Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
546. Сергиевск, пригород бывший государственный, при реке Соке и речке Сургуте, дворов 294, жителей 1922, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь право Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
приг. Сергиевск11321928671114313330116144[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Приг. Сергиевск. Мещ. Рус. Прав.2705Р. Сок12090—65413551390
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12581Сергиевсксело53°56'с.ш.51°10'в.д.N-39-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36638432101с Сергиевсксело