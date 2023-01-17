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Старков Николай Герасимович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1731

Дата смерти

11.02.1807

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Старков Герасим Васильевич

Мать: Старкова Ирина Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ефимия Николаевна

Мать ребёнка: Старкова Матрона Степановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Старков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Старкова Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Сын: Старков Антип Николаевич

Мать ребёнка: Старкова Матрона Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Матрона Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
11.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
11.02.1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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