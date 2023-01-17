Старков Николай Герасимович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти11.02.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ефимия Николаевна
Мать ребёнка: Старкова Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Старкова Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Старкова Матрона Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
11.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
11.02.1807