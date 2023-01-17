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Старкова Матрона Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

08.10.1799

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ефимия Николаевна

Отец ребёнка: Старков Николай Герасимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1768

Сын: Старков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Старков Николай Герасимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Сын: Старков Антип Николаевич

Отец ребёнка: Старков Николай Герасимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Николай Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
08.10.1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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