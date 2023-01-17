Старкова Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти08.10.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ефимия Николаевна
Отец ребёнка: Старков Николай Герасимович
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Старков Николай Герасимович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Старков Николай Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.10.1799