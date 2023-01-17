Старкова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Старков Авксентий Герасимович

Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1725

Сын: Старков Онисим Герасимович

Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1728

Сын: Старков Степан Герасимович

Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1731

Сын: Старков Иван Герасимович

Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1731

Сын: Старков Николай Герасимович

Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Старков Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1739

Сын: Старков Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Старков Иван Герасимович

Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Герасим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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