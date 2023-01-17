Старкова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Старков Авксентий Герасимович
Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Старков Онисим Герасимович
Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Старков Степан Герасимович
Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Старков Николай Герасимович
Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Старков Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Старков Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Старков Герасим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно