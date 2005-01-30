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Романенко Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1949

Дата смерти

30.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1949

Отец: Климов Петр Петрович

Мать: Климова Клавдия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Геннадий Яковлевич

Рождение ребёнка
11.06.1973

Сын: Романенко Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Романенко Геннадий Яковлевич

Рождение ребёнка
09.12.1978

Дочь: Плуталова Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Романенко Геннадий Яковлевич

Смерть
30.01.2005

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