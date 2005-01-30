Романенко Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1949
Дата смерти30.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1949
Отец: Климов Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1973
Сын: Романенко Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Романенко Геннадий Яковлевич
Рождение ребёнка
09.12.1978
Дочь: Плуталова Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Романенко Геннадий Яковлевич
Смерть
30.01.2005