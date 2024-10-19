Романенко Геннадий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманенко Геннадий Яковлевич

Романенко Геннадий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1947

Дата смерти

19.10.2024

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1947

Отец: Романенко Яков Федорович

Мать: Романенко Екатерина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Валентина Петровна

Рождение ребёнка
11.06.1973

Сын: Романенко Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Романенко Валентина Петровна

Рождение ребёнка
09.12.1978

Дочь: Плуталова Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Романенко Валентина Петровна

Смерть
19.10.2024

Мы используем куки для улучшения работы сайта.