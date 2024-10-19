Романенко Геннадий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1947
Дата смерти19.10.2024
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1973
Сын: Романенко Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Романенко Валентина Петровна
Рождение ребёнка
09.12.1978
Дочь: Плуталова Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Романенко Валентина Петровна
Смерть
19.10.2024