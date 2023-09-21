Романенко Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Романенко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Соня Сергеевна
Мать ребёнка: Романенко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романенко Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романенко Ольга