Романенко Сергей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романенко Геннадий Яковлевич

Мать: Романенко Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Романенко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Соня Сергеевна

Мать ребёнка: Романенко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Романенко Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Ольга

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