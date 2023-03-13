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Раковъ Василій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Раковъ Дмитрій

Мать: Ракова Аѳанасія

Бракосочетание
09.11.1894

Жена: Ракова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1895

Сын: Раковъ Сергей

Мать ребёнка: Ракова Евдокия

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1902

Сын: Раковъ Прафений

Мать ребёнка: Ракова Евдокия

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1904

Сын: Раковъ Семенъ

Мать ребёнка: Ракова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1906

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ракова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1908

Сын: Раковъ Тарасъ

Мать ребёнка: Ракова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1910

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ракова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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