Раковъ Василій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Раковъ Дмитрій
Мать: Ракова Аѳанасія
Бракосочетание
09.11.1894
Жена: Ракова Евдокия
Рождение ребёнка
07.10.1895
Сын: Раковъ Сергей
Мать ребёнка: Ракова Евдокия
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1902
Сын: Раковъ Прафений
Мать ребёнка: Ракова Евдокия
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1904
Сын: Раковъ Семенъ
Мать ребёнка: Ракова Евдокия
Рождение ребёнка
13.01.1906
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Ракова Евдокия
Рождение ребёнка
24.02.1908
Сын: Раковъ Тарасъ
Мать ребёнка: Ракова Евдокия
Рождение ребёнка
26.11.1910
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ракова Евдокия