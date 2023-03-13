Раковъ Дмитрій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти22.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Раковъ Николай
Мать: Ракова Матрена
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шитова Акулина
Мать ребёнка: Ракова Аѳанасія
Рождение ребёнка
28.03.1861
Сын: Раковъ Ипатій
Мать ребёнка: Ракова Аѳанасія
Рождение ребёнка
1868
Сын: Раковъ Аѳанасій
Мать ребёнка: Ракова Аѳанасія
Рождение ребёнка
1874
Сын: Раковъ Василій
Мать ребёнка: Ракова Аѳанасія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ракова Аѳанасія
Смерть
22.03.1899
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан