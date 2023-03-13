Раковъ Дмитрій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаковъ Дмитрій

Раковъ Дмитрій

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

22.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Раковъ Николай

Мать: Ракова Матрена

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шитова Акулина

Мать ребёнка: Ракова Аѳанасія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1861

Сын: Раковъ Ипатій

Мать ребёнка: Ракова Аѳанасія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Раковъ Аѳанасій

Мать ребёнка: Ракова Аѳанасія

Рождение ребёнка
1874

Сын: Раковъ Василій

Мать ребёнка: Ракова Аѳанасія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракова Аѳанасія

Смерть
22.03.1899
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close