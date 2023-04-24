Ракова (Королькова) Аѳанасія
Место рождения
Дата рождения1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Корольковъ Григорій прием
Мать: Королькова Агаѳія
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шитова Акулина
Отец ребёнка: Раковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
28.03.1861
Сын: Раковъ Ипатій
Отец ребёнка: Раковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1868
Сын: Раковъ Аѳанасій
Отец ребёнка: Раковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1874
Сын: Раковъ Василій
Отец ребёнка: Раковъ Дмитрій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раковъ Дмитрій