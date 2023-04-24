Ракова (Королькова) Аѳанасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракова (Королькова) Аѳанасія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Корольковъ Григорій прием

Мать: Королькова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шитова Акулина

Отец ребёнка: Раковъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1861

Сын: Раковъ Ипатій

Отец ребёнка: Раковъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Раковъ Аѳанасій

Отец ребёнка: Раковъ Дмитрій

Рождение ребёнка
1874

Сын: Раковъ Василій

Отец ребёнка: Раковъ Дмитрій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раковъ Дмитрій

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