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Петина Федосья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петин Илья Савельев

Рождение ребёнка
05.05.1852

Сын: Петин Николай Ильин

Отец ребёнка: Петин Илья Савельев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
173-12-1095-43
Рождение ребёнка
22.11.1854

Сын: Петин Георгий Ильин

Отец ребёнка: Петин Илья Савельев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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