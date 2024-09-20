Петина Федосья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петин Илья Савельев
Рождение ребёнка
05.05.1852
Сын: Петин Николай Ильин
Отец ребёнка: Петин Илья Савельев
173-12-1095-43
Рождение ребёнка
22.11.1854
Сын: Петин Георгий Ильин
Отец ребёнка: Петин Илья Савельев
Смерть
Неизвестно