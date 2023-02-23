(из Голодяевки) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Александр- Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Нестер Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Савватей- Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно