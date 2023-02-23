(из Голодяевки) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Голодяевки) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Александр- Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Нестер Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Савватей- Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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