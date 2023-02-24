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Нестер Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Иван Иванов

Мать: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Матвей Нестерович

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ефим- Нестерович

Мать ребёнка: Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Смерть
Неизвестно
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