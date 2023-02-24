Нестер Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Иван Иванов
Мать: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Матвей Нестерович
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ефим- Нестерович
Мать ребёнка: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Смерть
Неизвестно