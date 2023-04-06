Соколов Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1891
Рождение ребёнка
12.01.1912
Дочь: Волкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
13.03.1917
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лямкина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Константин Иванович
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Иванович
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно