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Соколов Иван Григорьевич

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Место рождения

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

11.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1891

Отец: Соколов Григорий Антонович

Мать: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1912

Дочь: Волкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1917

Сын: Соколов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Соколов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лямкина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Константин Иванович

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Иванович

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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