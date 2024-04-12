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Соколова Александра Андреевна

Место рождения

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: ?

Мать: ?

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1912

Дочь: Волкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1917

Сын: Соколов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Соколов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лямкина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Константин Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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