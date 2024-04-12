Соколова Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1912
Дочь: Волкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.03.1917
Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лямкина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Константин Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно