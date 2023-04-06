Соколов Григорий Антонович
Место рождения
Дата рождения12.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1857
Рождение ребёнка
11.08.1883
Сын: Соколов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Соколов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна
Рождение ребёнка
15.08.1885
Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.03.1887
Сын: Соколов Арсений Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна
Рождение ребёнка
28.06.1889
Сын: Соколов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна
Рождение ребёнка
11.09.1891
Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Соколов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчагина Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна
Смерть
Неизвестно