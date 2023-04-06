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Соколов Григорий Антонович

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Место рождения

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1857

Отец: Соколов Антон Филиппович

Мать: Соколова Татьяна Мокеевна

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1883

Сын: Соколов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Соколов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1885

Сын: Соколов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1887

Сын: Соколов Арсений Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1889

Сын: Соколов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1891

Сын: Соколов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Соколов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчагина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
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