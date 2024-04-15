Котенко (Щербакова) Пелагея Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Щербакова) Пелагея Викторовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

07.10.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.10.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
07.10.1879 ст.

Отец: Щербаков Виктор Иванович

Мать: Щербакова Елена Алексеевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
27.01.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Макаровна Простатина
Восприемник
07.06.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Павловна Ковалева
Восприемник
02.03.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Федоровна Котенко
Бракосочетание
10.11.1902 ст.

Муж: Котенко Наум Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-G?i=597&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.09.1903 ст.

Сын: Котенко Иосиф Наумович

Отец ребёнка: Котенко Наум Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-F?i=656&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.

Сын: Котенко Иван Наумович

Отец ребёнка: Котенко Наум Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-W?i=751&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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