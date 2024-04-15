Котенко (Щербакова) Пелагея Викторовна
Место рождения
Дата рождения07.10.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.10.1879 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
07.10.1879 ст.
Восприемник
27.01.1900 ст.
Анна Макаровна Простатина
Восприемник
07.06.1900 ст.
Наталия Павловна Ковалева
Восприемник
02.03.1902 ст.
Евдокия Федоровна Котенко
Бракосочетание
10.11.1902 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-G?i=597&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Котенко Наум Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-F?i=656&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.
Отец ребёнка: Котенко Наум Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-W?i=751&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно