Щербакова (Чулкова) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.
Дочь: Котенко Пелагея Викторовна
Отец ребёнка: Щербаков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.
Дочь: Щербакова Васса Викторовна
Отец ребёнка: Щербаков Виктор Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-1?i=375&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Щербаков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.
Сын: Щербаков Захарий Викторович
Отец ребёнка: Щербаков Виктор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно