Щербакова (Чулкова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Чулкова) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1878 ст.

Муж: Щербаков Виктор Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.

Дочь: Котенко Пелагея Викторовна

Отец ребёнка: Щербаков Виктор Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.

Дочь: Щербакова Васса Викторовна

Отец ребёнка: Щербаков Виктор Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-1?i=375&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.03.1887 ст.

Сын: Щербаков Иван Викторович

Отец ребёнка: Щербаков Виктор Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.

Сын: Щербаков Захарий Викторович

Отец ребёнка: Щербаков Виктор Иванович

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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