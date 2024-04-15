Котенко Наум Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1878 ст.
Крещение
01.12.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
10.11.1902 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-G?i=597&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.09.1903 ст.
Мать ребёнка: Котенко Пелагея Викторовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-F?i=656&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.
Мать ребёнка: Котенко Пелагея Викторовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-W?i=751&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
16.02.1906 ст.
Федор Степанович Котенко
Восприемник
17.08.1908 ст.
Наталия Степановна Котенко
Восприемник
31.03.1911 ст.
Мария Степановна Котенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно