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Котенко Наум Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.12.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1878 ст.

Отец: Котенко Григорий Федорович

Мать: Котенко Парасковья Прокопьевна

Кровное, Сумська область
Крещение
01.12.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
10.11.1902 ст.

Жена: Котенко Пелагея Викторовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-G?i=597&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.09.1903 ст.

Сын: Котенко Иосиф Наумович

Мать ребёнка: Котенко Пелагея Викторовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-F?i=656&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.10.1905 ст.

Сын: Котенко Иван Наумович

Мать ребёнка: Котенко Пелагея Викторовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-W?i=751&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
16.02.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Степанович Котенко
Восприемник
17.08.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Степановна Котенко
Восприемник
31.03.1911 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Степановна Котенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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