Ремпель (Якутина) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремпель (Якутина) Любовь Александровна

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Место рождения

село Большой Арбай

Дата рождения

08.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1957

Отец: Якутин Александр Васильевич

Мать: Якутина Роза Андреевна

село Большой Арбай
Рождение ребёнка
20.08.1982

Сын: Ремпель Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ремпель Андрей Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1988

Дочь: Савельева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ремпель Андрей Иванович

п.Ключи
Рождение ребёнка
21.04.1991

Сын: Ремпель Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ремпель Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремпель Андрей Иванович

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