Ремпель (Якутина) Любовь Александровна
Место рождениясело Большой Арбай
Дата рождения08.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1957
село Большой Арбай
Рождение ребёнка
20.08.1982
Отец ребёнка: Ремпель Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1988
Дочь: Савельева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ремпель Андрей Иванович
п.Ключи
Рождение ребёнка
21.04.1991
Сын: Ремпель Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ремпель Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно