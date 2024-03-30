Ремпель Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1982
Рождение ребёнка
27.11.2003
Дочь: Ремпель Диана Ивановна
Мать ребёнка: Грохольская Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
24.03.2012
Дочь: Ремпель Мария Ивановна
Мать ребёнка: Телешун Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телешун Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно