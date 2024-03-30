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Ремпель Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1982

Отец: Ремпель Андрей Иванович

Мать: Ремпель Любовь Александровна

Рождение ребёнка
27.11.2003

Дочь: Ремпель Диана Ивановна

Мать ребёнка: Грохольская Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
24.03.2012

Дочь: Ремпель Мария Ивановна

Мать ребёнка: Телешун Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телешун Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грохольская Анастасия Александровна

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