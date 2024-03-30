Ремпель Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремпель Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1959

Отец: Ремпель Иван Генрихович

Мать: Ремпель Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
20.08.1982

Сын: Ремпель Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ремпель Любовь Александровна

Рождение ребёнка
07.02.1988

Дочь: Савельева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ремпель Любовь Александровна

п.Ключи
Рождение ребёнка
21.04.1991

Сын: Ремпель Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ремпель Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремпель Любовь Александровна

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