Ремпель Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1959
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1959
Рождение ребёнка
20.08.1982
Мать ребёнка: Ремпель Любовь Александровна
Рождение ребёнка
07.02.1988
Дочь: Савельева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ремпель Любовь Александровна
п.Ключи
Рождение ребёнка
21.04.1991
Сын: Ремпель Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ремпель Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно