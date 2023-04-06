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Анна Васильева

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1911

Муж: Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1912

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1914

Сын: Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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