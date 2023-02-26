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Александр Алексеев

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.05.1914

Дата смерти

15.04.1915

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1914

Отец: Алексей Иванов

Мать: Анна Васильева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.04.1915
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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