Александр Алексеев
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.05.1914
Дата смерти15.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1914
Отец: Алексей Иванов
Мать: Анна Васильева
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.04.1915
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.