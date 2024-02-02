Захватская Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.10.1902 ст.
Дата смерти23.04.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1902 ст.
Отец: Захватский Иван Кузьмич
Мать: Евдокия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Таратихина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Таратихин Иван Фирсович
Рождение ребёнка
10.06.1927
Сын: Таратихин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Таратихин Иван Фирсович
Савино, Савинский район, Ивановская область
Смерть
23.04.1978