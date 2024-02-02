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Захватская Анна Ивановна

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Место рождения

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.10.1902 ст.

Дата смерти

23.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1902 ст.

Отец: Захватский Иван Кузьмич

Мать: Евдокия Прокопьевна

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таратихин Иван Фирсович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Таратихина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Таратихин Иван Фирсович

Рождение ребёнка
10.06.1927

Сын: Таратихин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Таратихин Иван Фирсович

Савино, Савинский район, Ивановская область
Смерть
23.04.1978

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