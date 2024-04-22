Таратихин Иван Фирсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаратихин Иван Фирсович

Таратихин Иван Фирсович

avatar

Место рождения

Жабриха, Савинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

09.09.1897

Дата смерти

10.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1897

Отец: Таратихин Фирс Александрович

Мать: Сахарова Мария Николаевна

Жабриха, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.06.1927

Сын: Таратихин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Захватская Анна Ивановна

Савино, Савинский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Таратихина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Захватская Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захватская Анна Ивановна

Смерть
10.02.1979
Савино, Савинский район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close