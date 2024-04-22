Таратихин Иван Фирсович
Место рождения
Дата рождения09.09.1897
Дата смерти10.02.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1897
Рождение ребёнка
10.06.1927
Сын: Таратихин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Захватская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Таратихина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Захватская Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захватская Анна Ивановна
Смерть
10.02.1979