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Пётр Карпов

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Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1782

Дата смерти

13.11.1832

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1800

Жена: Фетиния Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1801

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Фетиния Парфенова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Фома Петров

Мать ребёнка: Фетиния Парфенова

Рождение ребёнка
20.04.1807

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Фетиния Парфенова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.11.1832
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
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