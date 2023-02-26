Пётр Карпов
Место рожденияд.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1782
Дата смерти13.11.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1800
Жена: Фетиния Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1801
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Фетиния Парфенова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804
Сын: Фома Петров
Мать ребёнка: Фетиния Парфенова
Рождение ребёнка
20.04.1807
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Фетиния Парфенова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.11.1832
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.