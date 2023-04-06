Юрина (Назарова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Назарова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.10.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1854

Отец: Назаровъ Яковъ

Мать: Назарова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1873

Муж: Юринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1873

Дочь: Егения

Отец ребёнка: Юринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Юринъ Петръ

Отец ребёнка: Юринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1880

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Юринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Юринъ Андрей

Отец ребёнка: Юринъ Федоръ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Юринъ Иванъ

Отец ребёнка: Юринъ Федоръ

Рождение ребёнка
1884

Сын: Юринъ Иванъ

Отец ребёнка: Юринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Юринъ Александръ

Отец ребёнка: Юринъ Федоръ

Рождение ребёнка
1890

Сын: Юринъ Василий

Отец ребёнка: Юринъ Федоръ

Рождение ребёнка
24.02.1891

Сын: Юринъ Николай

Отец ребёнка: Юринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1894

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Юринъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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