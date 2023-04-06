Юрина (Назарова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения09.10.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1854
Отец: Назаровъ Яковъ
Мать: Назарова Анастасія
Бракосочетание
02.02.1873
Муж: Юринъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.12.1873
Дочь: Егения
Отец ребёнка: Юринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1875
Сын: Юринъ Петръ
Отец ребёнка: Юринъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.03.1880
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Юринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Юринъ Андрей
Отец ребёнка: Юринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Юринъ Иванъ
Отец ребёнка: Юринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1884
Сын: Юринъ Иванъ
Отец ребёнка: Юринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Юринъ Александръ
Отец ребёнка: Юринъ Федоръ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Юринъ Василий
Отец ребёнка: Юринъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.02.1891
Сын: Юринъ Николай
Отец ребёнка: Юринъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.05.1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Юринъ Федоръ