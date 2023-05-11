Назарова (Денисова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Денисова) Анастасія

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Денисовъ Маркелъ

Мать: Денисова Екатерина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1844

Муж: Назаровъ Яковъ

Рождение ребёнка
03.01.1845

Сын: Назаровъ Евгений

Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1845

Сын: Назаровъ Евгений

Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1847

Дочь: Назарова Евгения

Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1849

Сын: Назаровъ Степанъ

Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1852

Сын: Назаровъ Иванъ

Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1854

Дочь: Юрина Прасковья

Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1857

Дочь: Петрова Анна

Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1861

Сын: Назаровъ Федоръ

Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1865

Сын: Назаровъ Петръ

Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.05.1869

Сын: Назаровъ Дмитрий

Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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