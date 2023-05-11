Назарова (Денисова) Анастасія
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Денисовъ Маркелъ
Мать: Денисова Екатерина
Бракосочетание
26.01.1844
Муж: Назаровъ Яковъ
Рождение ребёнка
03.01.1845
Сын: Назаровъ Евгений
Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ
Рождение ребёнка
09.12.1845
Сын: Назаровъ Евгений
Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.12.1847
Дочь: Назарова Евгения
Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ
Рождение ребёнка
15.12.1849
Сын: Назаровъ Степанъ
Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ
Рождение ребёнка
21.08.1852
Сын: Назаровъ Иванъ
Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ
Рождение ребёнка
09.10.1854
Дочь: Юрина Прасковья
Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.02.1857
Дочь: Петрова Анна
Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ
Рождение ребёнка
11.08.1861
Сын: Назаровъ Федоръ
Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ
Рождение ребёнка
07.06.1865
Сын: Назаровъ Петръ
Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.05.1869
Сын: Назаровъ Дмитрий
Отец ребёнка: Назаровъ Яковъ