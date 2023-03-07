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Назаровъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.12.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1849

Отец: Назаровъ Яковъ

Мать: Назарова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1869

Жена: Назарова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1872

Сын: Назаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Назарова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1875

Сын: Назаровъ Виталий

Мать ребёнка: Назарова Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Серкова Александра

Мать ребёнка: Назарова Анастасия

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