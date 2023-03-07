Назаровъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения15.12.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1849
Отец: Назаровъ Яковъ
Мать: Назарова Анастасія
Бракосочетание
26.01.1869
Жена: Назарова Анастасия
Рождение ребёнка
11.11.1872
Сын: Назаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Назарова Анастасия
Рождение ребёнка
13.04.1875
Сын: Назаровъ Виталий
Мать ребёнка: Назарова Анастасия
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Серкова Александра
Мать ребёнка: Назарова Анастасия