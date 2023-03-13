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Юринъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Юринъ Федоръ

Мать: Юрина Прасковья

Бракосочетание
22.01.1906

Жена: Юрина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1906

Сын: Юринъ Яковъ

Мать ребёнка: Юрина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1908

Сын: Юринъ Алексей

Мать ребёнка: Юрина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1909

Сын: Юринъ Петръ

Мать ребёнка: Юрина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1911

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Юрина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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