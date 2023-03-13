Юринъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Юринъ Федоръ
Мать: Юрина Прасковья
Бракосочетание
22.01.1906
Жена: Юрина Пелагея
Рождение ребёнка
27.11.1906
Сын: Юринъ Яковъ
Мать ребёнка: Юрина Пелагея
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Юринъ Алексей
Мать ребёнка: Юрина Пелагея
Рождение ребёнка
30.04.1909
Сын: Юринъ Петръ
Мать ребёнка: Юрина Пелагея
Рождение ребёнка
26.06.1911
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Юрина Пелагея