Юрина (Капустина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Капустинъ Артемий
Мать: Капустина Домна
Бракосочетание
22.01.1906
Муж: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.11.1906
Сын: Юринъ Яковъ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Юринъ Алексей
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.04.1909
Сын: Юринъ Петръ
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.06.1911
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Юринъ Иванъ