Ларион Семенович
Место рожденияЕрмолино
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Семен Кузьмич
Мать: Ирина Ивановна
Бракосочетание
23.01.1786 ст.
Жена: Федора Григорьевна
Ануфриевское, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Ларионович
Мать ребёнка: Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Варвара Ларионовна
Мать ребёнка: Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Никифор Ларионович
Мать ребёнка: Федора Григорьевна
Смерть
До 1816