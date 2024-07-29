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Ларион Семенович

Место рождения

Ермолино

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Семен Кузьмич

Мать: Ирина Ивановна

Бракосочетание
23.01.1786 ст.

Жена: Федора Григорьевна

Ануфриевское, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Ларионович

Мать ребёнка: Федора Григорьевна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Варвара Ларионовна

Мать ребёнка: Федора Григорьевна

Ермолино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Никифор Ларионович

Мать ребёнка: Федора Григорьевна

Ермолино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1816

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