Федора Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора Григорьевна

Федора Григорьевна

Место рождения

Козино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Козино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.01.1786 ст.

Муж: Ларион Семенович

Ануфриевское, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Семенович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Варвара Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Семенович

Ермолино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Никифор Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Семенович

Ермолино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.