Федора Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1786 ст.
Муж: Ларион Семенович
Ануфриевское, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Семенович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Варвара Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Семенович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Никифор Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Семенович
Смерть
Неизвестно