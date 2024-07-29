Семен Кузьмич
Место рожденияЕрмолино
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Кузьма Ефремович
Мать: Елизавета Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Алексей Семенович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ларион Семенович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна