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Семен Кузьмич

Место рождения

Ермолино

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Кузьма Ефремович

Мать: Елизавета Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Ермолино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Алексей Семенович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Ермолино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ларион Семенович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

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