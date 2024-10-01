Чувилькина (Монова) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувилькина (Монова) Наталия Николаевна

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Место рождения

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

27.08.1910

Дата смерти

22.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1910

Отец: Монов Николай Яковлевич

Мать: Монова (Мальцева) Надежда Николаевна

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувилькин Николай Иванович

Отец ребёнка: Чувилькин Иван Семенович

Бракосочетание
19.10.1929

Муж: Чувилькин Иван Семенович

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.08.1930

Сын: Чувилькин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Чувилькин Иван Семенович

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.12.1932

Сын: Чувилькин Николай Иванович

Отец ребёнка: Чувилькин Иван Семенович

Рождение ребёнка
10.07.1938

Сын: Чувилькин Николай Иванович

Отец ребёнка: Чувилькин Иван Семенович

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1940

Сын: Чувилькин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Чувилькин Иван Семенович

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.03.1942

Дочь: Илюшкина (Чувилькина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чувилькин Иван Семенович

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
22.08.1992
Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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