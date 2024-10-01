Чувилькина (Монова) Наталия Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1910
Дата смерти22.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
19.10.1929
Рождение ребёнка
23.08.1930
Сын: Чувилькин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Чувилькин Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.12.1932
Рождение ребёнка
10.07.1938
Рождение ребёнка
21.07.1940
Сын: Чувилькин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Чувилькин Иван Семенович
Рождение ребёнка
22.03.1942
Дочь: Илюшкина (Чувилькина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чувилькин Иван Семенович
Смерть
22.08.1992