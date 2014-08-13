Чувилькин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧувилькин Николай Иванович

Чувилькин Николай Иванович

Место рождения

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.07.1938

Дата смерти

13.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1938

Отец: Чувилькин Иван Семенович

Мать: Чувилькина Наталия Николаевна

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.10.1961

Жена: Чувилькина Мария Никифоровна

Теплое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чувилькина Мария Никифоровна

Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувилькин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Чувилькина Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувилькин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Чувилькина Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувилькин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Чувилькина Мария Никифоровна

Смерть
13.08.2014
Круглое, Данковский муниципальный район, Липецкая область