Чувилькин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения10.07.1938
Дата смерти13.08.2014
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1938
Бракосочетание
10.10.1961
Теплое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чувилькина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувилькин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Чувилькина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувилькин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Чувилькина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувилькин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Чувилькина Мария Никифоровна
Смерть
13.08.2014