Buttenhoff Wilhelm Constantin
Место рожденияPotkela, Rautu, Finland
Дата рождения03.12.1862
Дата смерти04.07.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1862
Отец: Buttenhoff Konstantin Alexander
Мать: Alexandrine Sofie
Potkela, Rautu, Finland
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Место жительства
Между 1868 и 1877
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Смерть
04.07.1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния