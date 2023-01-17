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Buttenhoff Wilhelm Constantin

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Место рождения

Potkela, Rautu, Finland

Дата рождения

03.12.1862

Дата смерти

04.07.1883

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1862

Отец: Buttenhoff Konstantin Alexander

Мать: Alexandrine Sofie

Potkela, Rautu, Finland
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Место жительства
Между 1868 и 1877
Finland Church Census and Pre-Confirmation Books, 1657-1915
Смерть
04.07.1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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