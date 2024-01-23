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Летова Прасковья Дементьева

Место рождения

Ильинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Трофим Емельянов

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Летов Федор Трофимов

Отец ребёнка: Летов Трофим Емельянов

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Летов Василий Трофимов

Отец ребёнка: Летов Трофим Емельянов

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Летов Иван Трофимов

Отец ребёнка: Летов Трофим Емельянов

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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