Летова Прасковья Дементьева
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Летов Федор Трофимов
Отец ребёнка: Летов Трофим Емельянов
Рождение ребёнка
1805 ст.
Отец ребёнка: Летов Трофим Емельянов
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Летов Иван Трофимов
Отец ребёнка: Летов Трофим Емельянов
Смерть
Неизвестно