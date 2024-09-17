Плотников Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Плотников Василий Иванович
Мать: не указана
данные по окладной книге 1857 года. год рождения по Ревизской сказке 1811 года
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Плотников Осип Васильевич
Мать ребёнка: не указана
данные по окладной книге 1857 года.
Рождение ребёнка
1833
Сын: Плотников Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
данные по окладной книге 1857 года.
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Плотников Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
данные по окладной книге 1857 года.
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Плотников Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
данные по окладной книге 1857 года.
Смерть
Неизвестно