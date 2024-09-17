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Плотников Василий Васильевич

Место рождения

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Плотников Василий Иванович

Мать: не указана

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
данные по окладной книге 1857 года. год рождения по Ревизской сказке 1811 года
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Плотников Осип Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
данные по окладной книге 1857 года.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Плотников Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
данные по окладной книге 1857 года.
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Плотников Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
данные по окладной книге 1857 года.
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Плотников Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
данные по окладной книге 1857 года.
Смерть
Неизвестно

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