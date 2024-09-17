Плотников Василий Иванович
Место рожденияДолгово
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: Плотников Иван Андреевич
Мать: не указана
год рождения по Ревизской сказке с. Долгово Кайлинской волости 1811 года
Рождение ребёнка
1800 ст.
Сын: Плотников Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
данные по окладной книге 1857 года. год рождения по Ревизской сказке 1811 года
Рождение ребёнка
1804
Сын: Плотников Никита Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно