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Плотников Василий Иванович

Место рождения

Долгово

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: Плотников Иван Андреевич

Мать: не указана

год рождения по Ревизской сказке с. Долгово Кайлинской волости 1811 года
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Плотников Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
данные по окладной книге 1857 года. год рождения по Ревизской сказке 1811 года
Рождение ребёнка
1804

Сын: Плотников Никита Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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