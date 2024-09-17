Плотников Осип Васильевич
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: Плотников Василий Васильевич
Мать: не указана
данные по окладной книге 1857 года.
Рождение ребёнка
1838 ст.
Мать ребёнка: не указана
данные по окладной книге 1857 года.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Плотников Протас Осипович
Мать ребёнка: не указана
данные по окладной книге 1857 года.
Бракосочетание
05.06.1859 ст.
Жена: Плотникова Параскева
Смерть
Неизвестно