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Плотников Осип Васильевич

Место рождения

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Плотников Василий Васильевич

Мать: не указана

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
данные по окладной книге 1857 года.
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Плотников Демид Осипович

Мать ребёнка: не указана

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
данные по окладной книге 1857 года.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Плотников Протас Осипович

Мать ребёнка: не указана

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
данные по окладной книге 1857 года.
Бракосочетание
05.06.1859 ст.

Жена: Плотникова Параскева

Долгово, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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