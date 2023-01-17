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Чеченков Алексей Георгиевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1870

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Васильев Георгий

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Чеченков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
07.10.1902

Сын: Чеченков Яков Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Чеченков Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Евдокия Ивановна

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