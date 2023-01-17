Чеченков Алексей Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Васильев Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Чеченков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Чеченков Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно