Кривоногова (Братчикова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Чеченков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Чеченков Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Чеченков Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Чеченков Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Чеченков Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Чеченков Алексей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно