Кривоногова (Братчикова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Братчикова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

До 1870

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Чеченков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Чеченков Алексей Георгиевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Чеченков Алексей Георгиевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Чеченков Алексей Георгиевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Чеченков Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Чеченков Алексей Георгиевич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеченков Алексей Георгиевич

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